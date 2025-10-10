Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı

Ünlü oyunu Irmak Ünal sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Bali'de yaşayan Ünal, 162 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından üzücü bir paylaşım yaptı.
Ünal, yaklaşık 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini söyledi.
İşte Irmak Ünal'ın paylaşımında söyledikleri; "Sonuçların meme kanseri” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…"
"Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle bütün garipliğimle boğuşan ve her an bana kendimi güvende hissettiren Prof. Dr. Uğuranilbingol'e ayrıca teşekkür ediyorum."
"Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali. Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi."