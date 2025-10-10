Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı

İşte Irmak Ünal'ın paylaşımında söyledikleri; "Sonuçların meme kanseri” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…"

"Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle bütün garipliğimle boğuşan ve her an bana kendimi güvende hissettiren Prof. Dr. Uğuranilbingol'e ayrıca teşekkür ediyorum."