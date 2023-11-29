Işın Karaca: Anırıyor demek cahilce ve can yakıcı

Işın Karaca, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, hakkındaki eleştiriler için samimi yanıtlar verdi.

'DOSTUMU YAKIN, DÜŞMANIMI DAHA DA YAKIN TUTUYORUM'

Serhat Tekin’in "Sosyal medyada sana hakaret edenleri hemen bulduğunu biliyorum. Hiç ünlü biri çıktı mı o sahte hesapların arkasından?" sorusuna "Tanıdığım ve konuştuğum bir kadın ünlüyü adresine kadar buldum. Bana hem yorum olarak hem de özelden hakaret etmişti. Sektör komple böyle zaten. Şaşırmamak lazım. Ben onlar adına utanıyorum onlar yaparken utanmıyor. Bana hakaret eden o kişiyi görünce selam veriyorum çünkü onun gerçek kimliğini bildiğimden haberi yok sanırım" diyen Işın Karaca, dostunu yakın, düşmanlarını daha da yakın tuttuğunu söyledi.

'BAĞIRMAK, ANIRMAK VE ŞARKI SÖYLEMEK ARASINDAKİ FARKI BİLMİYORLAR'

Serhat Tekin’in, "Senin için çok bağırıyor, anırıyor eleştirilerine yorumun nedir?" sorusuna Işın Karaca, "Bağırmak, anırmak ve şarkı söylemek arasındaki farkı bilmeyen insanlara başarılar diliyorum. Bunlar çok farklı kavramlar. Böyle eleştirilere asla takılmıyorum. Anırıyor demek cahilce ve can yakmak için söylenmiş bir şey. Allahtan bu laflar edilirken ben şeytanlarımı tatile yollamıştım" cevabını verdi.