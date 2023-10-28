Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu, Amsterdam'da evlendi

Üç yıl önce yakalandığı saçkıran hastalığını sebebiyle saçları ve kaşları dökülen ünlü şarkıcı Işın Karaca, kök hücre teknolojileriyle tedaviye başladığını açıklamıştı. Tedavisi devam eden Işın Karaca bir süredir beraber olduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile evlendi.

Sürpriz nikah

Karaca, nikah sonrası sosyal medya hesabından eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı. İkilinin bu sürpriz hamlesi, kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Urla'ya yerleşti

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda şehir hayatından uzaklaşarak İzmir Urla'ya yerleşen şarkıcı, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile kahvaltı ederken görüntülenmişti.

"Urla'ya ilk yerleştiğimde sanatçı arkadaşlarım ve çevremden çoğu kişi 'Orada ne işin var!' diyerek bu kararımı garipsemişti ama şimdi hepsi 'İyi ki gitmişsin!' diyorlar. Çoğu arkadaşım şehir hayatından çok şikayetçi. Ben de İstanbul’a tekrar yerleşmeyi düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.