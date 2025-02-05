Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'nın babası eski eşi Sedat Doğan ve özel hayatı hakkında konuştu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, konuk olduğu TV8'de Gel Konuşalım programında nasıl kilo verdiğini ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var - Resim : 2

'24 SAATTE 1 BESLENİYORUM'

'4 ayda 24 kilo verdim' diyen Işın Karaca ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' diyerek zayıflama sırrını izleyenlerle paylaştı.

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Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var - Resim : 3

Işın Karaca, yeni evliliğinde çok mutlu olduğunu ve eşinin ailesini çok sevdiğini, onlara çok değer verdiğini söylerken duygusal anlar yaşadı.

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Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var - Resim : 4

2011 yılında evlenen Işın Karaca ile Sedat Doğan çifti 2013'te ayrılma kararı almıştı. Şarkıcı eski eşi ve kızı Mia'nın babası Sedat Doğan ile ilgili de konuştu. 