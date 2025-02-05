Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'nın babası eski eşi Sedat Doğan ve özel hayatı hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, konuk olduğu TV8'de Gel Konuşalım programında nasıl kilo verdiğini ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'24 SAATTE 1 BESLENİYORUM'
'4 ayda 24 kilo verdim' diyen Işın Karaca ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' diyerek zayıflama sırrını izleyenlerle paylaştı.
Işın Karaca, yeni evliliğinde çok mutlu olduğunu ve eşinin ailesini çok sevdiğini, onlara çok değer verdiğini söylerken duygusal anlar yaşadı.
2011 yılında evlenen Işın Karaca ile Sedat Doğan çifti 2013'te ayrılma kararı almıştı. Şarkıcı eski eşi ve kızı Mia'nın babası Sedat Doğan ile ilgili de konuştu.