Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var

'24 SAATTE 1 BESLENİYORUM'

'4 ayda 24 kilo verdim' diyen Işın Karaca ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' diyerek zayıflama sırrını izleyenlerle paylaştı.