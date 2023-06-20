Işın Karaca: Öğrenme şeklini değiştirince sonuçları da değişti

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 12 yaşındaki kızı Mia'nın aldığı takdir belgesini paylaşarak hem çocuklarda görülen disleksi problemine karşı dikkat çekti hem de kızını tebrik etti.

IŞIN KARACA: MİA'YA DİSLEKSİ TANISI KONDU

Işın Karaca kızının takdir belgesi almasını şöyle yorumladı:

"Asla taktir peşinde konuşan bir ebeveyn olmadım. Kızımın iyi olduğu dallarda daha da iyi olması için destek verdim, hep de vereceğim.Mia'ya 3 yıl disleksi tanısı kondu (öğrenme şekli başka olan bir çoçuğum var) zekası üstün ama normal öğretim şekli ile öğrenemiyor. Raporlandırmak istemedik başlarda, mücadele etmeyi denedi. Sonra bir gün, 'Anne öğrenmek istiyorum ama almıyor kafam' dedi. Uzun uzun toplantılar yaptık. Sonunda raporu almaya karar verdik… Mia’nın öğrenme şeklini değiştirince bu sene sonuçları da değişti..."

"MÜCADELE ETTİK VE BU SENENİN SONUCU TAKDİR"

" 'Ay bu çocuk okumuyor' deyip pes etmedik.

'Bu çocuk tembel' demedik..

Mücadele ettik ve bu senenin sonucu taktir..

Gözlerim dolu dolu…

Konu ne taktir ne teşekkür..

Konu tamamiyle kendi ile yarışı... Bu başarıyı tüm destek veren öğretmenlerimiz ve okulumuzun desteği ile oldu..

Çocuklarımızı sevgi ve özveri ile büyüttüğünüz için minnettarım.

Tüm karne alan çocuklarımızı kocaman kucaklıyorum..."