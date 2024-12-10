Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'a 'Simge' tepkisi
Sinan Akçıl'ın 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Simge'yi anons ederken yaptığı 'Wanda Nara' esprisi, Işın Karaca'nın sert tepkisine neden oldu.
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Geçtiğimiz akşam düzenlenen 50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünün sahibi Simge Sağın oldu.
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Ödülü taktim etmek üzere sahneye Sinan Akçıl çağrıldı. Akçıl, törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü Simge Sağın'a vermek üzere sahnede konuşma yapmaya başladı.
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Ödül zarfını açtıktan sonra Mauro Icardi göndermesi yapan Akçıl, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" demesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimileri Sinan Akçıl'ın 'esprisine' gülerken kimileri de tepki gösterdi.
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Konuya dair sert çıkanlardan biri de Işın Karaca oldu. Karaca, Akçıl'ın üslubunu sert bir dille eleştirdi.