Işın Karaca'dan Sinan Akçıl'a 'Simge' tepkisi

Ödül zarfını açtıktan sonra Mauro Icardi göndermesi yapan Akçıl, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" demesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimileri Sinan Akçıl'ın 'esprisine' gülerken kimileri de tepki gösterdi.