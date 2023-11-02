İskeletle fotoğrafını paylaşan Hadise: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum!
Cadılar Bayramı için bir partiye katılan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından iskelet dekoruyla çekildiği fotoğrafları yayınladı.
Mehmet Dinçer ile olaylı bir şekilde evliliğini bitiren Hadise, katıldığı Cadılar Bayramı partisinden birçok fotoğraf yayınladı. Ünşlü şarkıcının pozlarına beğeni yağdı.
HADİSE: SADECE BAŞIMDAN GEÇENLERİ ANLATIYORDUM
Siyah, sırt dekolteli elbisesiyle iskelet ve balkabağı gibi dekorasyonların yanında poz veren Hadise, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına şu notu yazdı: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum...
"BAZEN İSKELET OLMAK İSTERSİN"
Ünlü ismin kısa sürede 113 bin beğeni alan gönderisine; "İskelet güzelliğine dayanamamış", 'Hadise'yle benim akşam yemeği yeme ihtimalimiz'', "Bazen iskelet olmak istersin" ve "Doğru erkeği beklerken Hadise ve ben" gibi yüzlerce yorum yapıldı.