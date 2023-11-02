İskeletle fotoğrafını paylaşan Hadise: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum!

Mehmet Dinçer ile olaylı bir şekilde evliliğini bitiren Hadise, katıldığı Cadılar Bayramı partisinden birçok fotoğraf yayınladı. Ünşlü şarkıcının pozlarına beğeni yağdı.

HADİSE: SADECE BAŞIMDAN GEÇENLERİ ANLATIYORDUM

Siyah, sırt dekolteli elbisesiyle iskelet ve balkabağı gibi dekorasyonların yanında poz veren Hadise, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına şu notu yazdı: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum...

"BAZEN İSKELET OLMAK İSTERSİN"

Ünlü ismin kısa sürede 113 bin beğeni alan gönderisine; "İskelet güzelliğine dayanamamış", 'Hadise'yle benim akşam yemeği yeme ihtimalimiz'', "Bazen iskelet olmak istersin" ve "Doğru erkeği beklerken Hadise ve ben" gibi yüzlerce yorum yapıldı.