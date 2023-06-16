İskoçya'ya giden Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi

Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun çifti, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman, İskoçya'ya gitti. Ülkenin doğal ve tarihi yerlerini gezen ünlü isimler, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Erkan Kolçak Köstendil de kilt akımına uydu

Erkan Kolçak Köstendil, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi ihmal etmedi. Kilt ile poz veren Köstendil'in fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cansu Tosun (@cansutosun)'in paylaştığı bir gönderi

Onlar da kilt giymişti

Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz yıl İskoçya'ya gitmişti. Tatillerinden kesitleri sosyal medya üzerinde takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu da kilt giymeleri bir hayli dikkat çekmişti.

Uraz Kaygılaroğlu, kiltli fotoğrafını "Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyecek miyiz?" notuyla yayımlamıştı.