İsmail Balaban'dan kızıyla yeni poz
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Balaban, kızıyla yeni pozunu paylaştı.
İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift Kasım 2022'de dünyaevine girme kararı almıştı.
Geçtiğimiz sezon tekrar yarışmaya katılma kararı alan İsmail Balaban, Survivor'da baba olacağını öğrenmişti. İsmail Balaban ve eşi İlayda Balaban, merakla bekledikleri kız bebeklerine 10 Temmuz 2025 günü kavuşmuştu.
KIZIYLA YENİ KARE
10 Temmuz'da ilk kez anne - baba olma heyecanı yaşayan çiftten yeni kare geldi. Şeker, Instagram hesabından baba - kız paylaşımı yaptı.