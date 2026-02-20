İsmail Hacıoğlu , “Cennetin Çocukları” dizisinden ayrıldı mı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından TRT 1'de yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisinden çıkarıldı. Soruşturma sırasında savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul eden oyuncu, stresli dönemlerinde rahatlamak amacıyla bu yola başvurduğunu beyan etmişti. Serbest bırakılmasına rağmen, kamu yayıncısı olan TRT'nin ilkeleri ve olayın yankıları nedeniyle yapım şirketiyle yolları ayrıldı.

Dizinin yapım ekibi, İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı karakterin hikayeden çıkarılması veya yerine yeni bir başrol oyuncusu getirilmesi üzerine senaryo çalışmalarına başladı.

Ayvalık'ta devam eden çekimlere ara verilirken, yeni oyuncu arayışları sürüyor. Senarist Ali Kara'nın hikayede köklü değişiklikler yaparak projeyi devam ettireceği belirtiliyor.