İsmail Hacıoğlu: Cihangir'den bir kez daha nefret ettim!

2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturan ancak 2020 yılında evliliklerini sonlandıran İsmail Hacıoğlu'nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu.

Önceki gün kızı Yemin ve annesi Duygu Kaya Kumarki ile birlikte vakit geçiren İsmail Hacıoğlu, muhabirlerin rahat vermemesi üzerine çok sinirlendi.

'BİZİ RAHAT BIRAKMADILAR'

Hacıoğlu, görüntü almak isteyen muhabirleri yanına çağırarak “Arkadaşlar kızımla vakit geçiriyorum. İnanın Cihangir'den bir kez daha nefret ettim. Bugün bizi rahat bırakmadılar” dedi.

Cadde'nin haberine göre, kızı Yemin ve eski eşi Duygu Kumarki ile birlikte Cihangir’de vakit geçiren Hacıoğlu, kızı rahatsız olduğu için röportaj vermek istemedi.