İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinden yeni fotoğraf
Oyuncu çift İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da belgelenmişti. Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan ve mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten yeni fotoğraflar geldi.
Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile 'Mahkum’ dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatiline çıkmıştı. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. Gürbüz ve Hacıoğlu'nun aşkları geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da belgelenmişti.
"SENSEDİM"
Gürbüz ile Hacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenilerini daha ekledi. İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği bu pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
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Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen bu fotoğraflarını paylaştı. Çiftin gönderileri takipçileri tarafından da çok sayıda beğeni aldı.
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İLK PAYLAŞIM
Çift, daha önce, "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz..." notuyla yaptığı paylaşımla birlikteliklerini sosyal medyaya taşımıştı.
AŞK ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ
36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, dört aydır birlikte olduğu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.