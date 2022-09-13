İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinden yeni fotoğraf

Oyuncu çift İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da belgelenmişti. Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan ve mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten yeni fotoğraflar geldi.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinden yeni fotoğraf

Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile 'Mahkum’ dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatiline çıkmıştı. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. Gürbüz ve Hacıoğlu'nun aşkları geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da belgelenmişti.

"SENSEDİM"

Gürbüz ile Hacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenilerini daha ekledi. İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği bu pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

 
 
 
 
 
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İsmail Hacıoğlu (@ismailhaciogluofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen bu fotoğraflarını paylaştı. Çiftin gönderileri takipçileri tarafından da çok sayıda beğeni aldı. 

 
 
 
 
 
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Aslıhan Gürbüz (@gurbuzasli)'in paylaştığı bir gönderi

İLK PAYLAŞIM

Çift, daha önce, "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz..." notuyla yaptığı paylaşımla birlikteliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

AŞK ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, dört aydır birlikte olduğu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den ilk fotoğrafMagazinİsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den ilk fotoğraf

 