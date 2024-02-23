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İsmail Hacıoğlu'ndan yeniden barıştığı eski eşi Duygu Kumarki'ye doğum günü kutlaması
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. Hacıoğlu, eski eşi Kumarki'yle ilişkisine bir şans verdi. Hacıoğlu yeniden barıştığı eski eşi Duygu Kumarki'ye doğum günü partisi düzenledi.
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İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı boşandığı Duygu Kumarki ile tekrar barıştı. Çift yeni yıla beraber girdi.
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Hacıoğlu yeniden barıştığı eski eşi Duygu Kumarki'ye doğum günü partisi düzenledi. Kumarki doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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