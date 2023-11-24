İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias emekli olacağını açıkladı

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, emeklilik kararını duyurdu. "Final" adlı albümünün ikinci bölümü "Volume 2"yi Şubat ayında sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Iglesias, "Tamamen bitti. Turun ikinci ayağından hemen önce bir veya iki video çekmek ve bunu başlatmak istiyorum" dedi.

"ARTIK ALBÜM YAPMAYACAĞIM"

"Final Volume 2"nin son albümü olacağını yineleyen ünlü şarkıcı "Birkaç yıldır bu albüm üzerinde çalışıyorum. Ve benim için -her zaman söylediğim gibi- son albümümdü... İşte bu. Sanmıyorum, hayır... Biliyorum artık albüm yapmayacağım" dedi.

İKİ YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Enrique Iglesias, 2021 yılında Instagram’da soru cevap yaptığında “Final benim son albümüm olabilir. Bu, son aylarda değil, son yıllarda üzerinde düşündüğüm şeydi” diye konuşmuştu.