İstanbul gecelerinde eğlenen Can Yaman'ın yeni imajı dikkat çekti

Muhabirlerin “Can Bey, hoş geldiniz. Biraz konuşalım mı?” sorularını yanıtsız bırakan Yaman, bir erkek ve bir kadın arkadaşıyla birlikte aracına bindi.

"SABAH 10'A KADAR BEKLERİZ"

Yaman’ın şoförü, basın mensuplarına “Çekim yapmazsanız Can Bey çıkar. Yoksa sabah 10’a kadar bekleriz” diyerek sert bir uyarıda bulundu.