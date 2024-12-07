İstanbul gecelerinde eğlenen Can Yaman'ın yeni imajı dikkat çekti
Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu Can Yaman, dün akşam İstanbul gecelerinde yeni imajıyla görüntülendi.
Dolunay, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve El Turco gibi dizilerde rol alan oyuncu Can Yaman, Türkiye’yi terk ederek İtalya’ya yerleşmişti. Sık sık İstanbul'a gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz gece
Milliyet'in haberine göre, sık sık İstanbul'a gelen ünlü oyuncu, geçtiğimiz gece Etiler’de bulunan mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Mekân çıkışında dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, aracının kapıya yanaşmasına rağmen çıkmak istemedi.
Mekân kapısının arkasında bir süre bekleyen Yaman, gazetecilere poz vermemek için yoğun çaba harcadı. Ancak daha fazla bekleyemeyen oyuncu, VIP aracına koşar adımlarla ilerledi.
Muhabirlerin “Can Bey, hoş geldiniz. Biraz konuşalım mı?” sorularını yanıtsız bırakan Yaman, bir erkek ve bir kadın arkadaşıyla birlikte aracına bindi.
"SABAH 10'A KADAR BEKLERİZ"
Yaman’ın şoförü, basın mensuplarına “Çekim yapmazsanız Can Bey çıkar. Yoksa sabah 10’a kadar bekleriz” diyerek sert bir uyarıda bulundu.