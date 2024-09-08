İstanbul'da Dreamcatcher ve Purple Kiss rüzgarı esti

Dreamcatcher ve Purple Kiss gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının sahne aldığı etkinlik müzikseverin büyük ilgisini çekti. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivalde, ara ara yağan yağmura rağmen katılımcılar son dakikaya kadar festival alanında kalmaya devam ettiler.

Festivaldeki coşku ve heyecan, sadece müzikle sınırlı kalmayıp, interaktif etkinlikler, K-Pop temalı stantlar ve sürprizlerle dolu bir gün sunuldu. Büyük ilgi çeken etkinliğin gelecek yıl ikincisinin düzenlenmesi planlanıyor.