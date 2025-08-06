İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı esti

Jennifer Lopez, İstanbul Festivali çerçevesinde Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluştu. ‘Up All Night: Live in 2025’ dünya turnesi kapsamında ünlü şarkıcının saatler öncesinden alana gelen hayranları, konser öncesi Dj Faruk Sabancı’nın performansını takip etti.

'ON THE FLOOR' ŞARKISIYLA GİRİŞ YAPTI

Ardından Lopez, konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan, üzerinde yaklaşık 6 ay çalışılan, 36 metreye uzanan ses kulelerinin yer aldığı dev sahneye 'On The Floor' şarkısıyla giriş yaptı. Şarkıyı seslendirdiği sırada ise şapkasını hayranlarına attı.

"SENİ SEVİYORUM İSTANBUL"

Ardından Ain't Your Mama gibi birçok sevilen şarkısını dansçılarının eşliğinde söyledi. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Lopez, "Seni Seviyorum İstanbul" diyerek seslenirken "Dansa ve inanılmaz bir geceye hazır mısınız?" diye sordu.

Bir hayranının telefonuyla sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmeyen ABD’li şarkıcı birçok kostüm giyerken, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.