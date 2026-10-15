İstanbul’da sağanak: Aylin Coşkun’un evini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

ÜNLÜ ŞARKICININ EVİNİ SU BASTI

Günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Kent genelinde su baskınları meydana gelirken, yağıştan etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Aylin Coşkun oldu.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Sağanak yağış sonrası evini su basan ünlü şarkıcı, yaşadığı zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.