İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu

İstanbul'dan ayrılarak Datça'da sade bir hayat kuran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, ekranlara yılların dizisi "Arka Sokaklar" ile geri dönüyor. Yeni yaşam tarzıyla sıkça gündeme gelen Levendoğlu, dizinin kadrosuna dahil olarak bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Datça'daki yaşam tarzını, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım," diyerek açıklayan Levendoğlu, magazin dünyasından uzak, ekonomik ve rahat bir hayat sürdüğünü belirtmişti. Bu açıklamalar, onun yeniden ekranlara döneceği haberini daha da dikkat çekici hale getirdi.

Yeni Karakteri: "Bozo" Lakaplı Barış Bozoğlu

Sarp Levendoğlu, dizide Emniyet İstihbarat'ta görev yapan ve "Bozo" lakabıyla tanınan polis Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek. Özellikle sınır hattındaki gizli operasyonların aranan ismi olan Bozo, geçmişini geride bırakmış, ailesinden ve köklerinden uzaklaşmış, görevine adanmış bir karakter olarak öne çıkıyor. Ekibin aykırı ismi olacak olan Bozo, sadece kaba güçle değil, zekası ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.

Arka Sokaklar'ın Yeni Dönemi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan "Arka Sokaklar", yeni sezonda D Media yapımcılığında ekrana gelecek. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı kült dizinin yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan ve Eray Koçak oturacak. Yeni sezonun ağustos ayı içerisinde sete çıkması planlanıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi usta isimlerin de kadroda yer almaya devam etmesiyle, dizi Sarp Levendoğlu'nun katılımıyla yeni sezona güçlü bir şekilde başlamaya hazırlanıyor.