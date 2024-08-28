İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı

Dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, sevgilisinin isteğine göre düğün tarihi ve mekanını değiştirdi.
"KÜÇÜK DÜNYAMDA ÇOK MUTLUYUM"
Sevgilisiyle mutlu bir birlikteliği olduğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” demişti.
MARMARİS İPTAL
5 Eylül'de nikah masasına oturacakları söylenen çiftin, düğünlerinin de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı iddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan haberlere göre düğün son anda iptal edildi.
YENİ DÜĞÜN MEKANI ESMA SULTAN YALISI
Muhabir Online'nın haberine göre, çift hem düğün tarihini hem de mekanını değiştirdi. Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.