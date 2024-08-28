İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı

"KÜÇÜK DÜNYAMDA ÇOK MUTLUYUM"

Sevgilisiyle mutlu bir birlikteliği olduğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” demişti.