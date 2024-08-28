İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı

Uzun zamandır düğün hazırlığı yapan Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti, düğün tarihi ve mekanını değiştirdi.

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İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı - Resim : 1

Dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, sevgilisinin isteğine göre düğün tarihi ve mekanını değiştirdi.

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İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı - Resim : 2

"KÜÇÜK DÜNYAMDA ÇOK MUTLUYUM"

Sevgilisiyle mutlu bir birlikteliği olduğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” demişti.

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İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı - Resim : 3

MARMARİS İPTAL 

5 Eylül'de nikah masasına oturacakları söylenen çiftin, düğünlerinin de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı iddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan haberlere göre düğün son anda iptal edildi.

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İşte Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni düğün tarihi ve mekanı - Resim : 4

YENİ DÜĞÜN MEKANI ESMA SULTAN YALISI

Muhabir Online'nın haberine göre, çift hem düğün tarihini hem de mekanını değiştirdi. Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.