İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu

Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu.

Ayşegül Eraslan öldü mü? Ayşegül Eraslan kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi?

AYŞEGÜL ERASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Ayşegül Eraslan'ın yakınları tarafından sabah saatlerinde fark edildi ve yetkililere haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonucunda Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESABI MERCEK ALTINA ALINDI

Olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar mercek altına alındı. Özellikle Instagram hikayesinde paylaştığı bir mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı, takipçileri arasında büyük endişe ve üzüntüye neden oldu.

KANLI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Eraslan'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

İŞTE BENİM STİLİM AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, Türkiye'nin popüler moda yarışmalarından biri olan "İşte Benim Stilim" programına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Yarışmadaki tarzı ve girdiği diyaloglarla dikkat çeken Eraslan, programdan sonra kariyerine içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni olarak devam ediyordu...