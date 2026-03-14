İşte Benim Stilim'de birlikte yer almışlardı: Güzide Duran'dan Ayşegül Eraslan paylaşımı

'İşte Benim Stilim' programıyla tanınan ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Eraslan, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Erarslan'ın Instagram hikayesinde yer verdiği kanlı not ise dikkat çekti.

Eraslan'ın ani ölümünün ardından, yarışmanın jüri üyelerinden Güzide Duran sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"KALBİM ÇOK AĞIR"

Instagram hesabından Ayşegül Eraslan'a sarıldığı bir kareyi yayınlayan Duran, altına ise şu notu düştü:

"Bugün çok üzgünüm. Kalbim çok ağır. Programımda tanıdığım, gülüşüyle bulunduğu her yeri aydınlatan Ayşegül artık aramızda değil. Bazen insanların içindeki fırtınaları göremiyoruz ama ben onu hep o güzel enerjisi ve gülümsemesiyle hatırlayacağım. Bazı insanlar hayatımıza kısa süreliğine girer ama kalbimizde çok derin bir iz bırakır. Hoşça kal Ayşegül, ruhun huzur bulsun."