İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlenmişti. Çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"KAVUŞMAYA AZ KALDI"

Erkek bebek bekleyen 36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını “Kavuşmaya az kaldı” notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi

Eşinin paylaşımına “Bekliyoruz” yorumunu yapan Özçivit daha sonra da aynı fotoğrafları kendi Instagram hesabından yayınlayarak “Su gibi” dedi.

KEREM İSMİNİ VERECEKLER

Hürriyet'in haberine göre ise çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.