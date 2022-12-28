İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci oğlunu kucağına almaya hazırlanan ünlü çiftin, bebeklerinin ismi de belli oldu.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlenmişti. Çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
"KAVUŞMAYA AZ KALDI"
Erkek bebek bekleyen 36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını “Kavuşmaya az kaldı” notuyla paylaştı.
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Eşinin paylaşımına “Bekliyoruz” yorumunu yapan Özçivit daha sonra da aynı fotoğrafları kendi Instagram hesabından yayınlayarak “Su gibi” dedi.
KEREM İSMİNİ VERECEKLER
Hürriyet'in haberine göre ise çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.