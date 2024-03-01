İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu

Gündüzüm Seninle, Büklüm Büklüm, Dilek Taşı, Satmışım anasını gibi sayısız şarkının mimarı olan Ferdi Özbeğen’in hayatını konu alacak filmde ayrıntılar netleşiyor.
Çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanan biyografi filminin başrolü için ünlü oyuncu Burak Deniz’le anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.
VİDEOLARINI İZLEYEREK HAZIRLANIYOR
Burak Deniz, biyografi filmi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Oyuncu, rolüne Ferdi Özbeğen’le ilgili tüm dokümanları okuyarak ve sanatçının videolarını izleyerek hazırlanıyor.
Filmin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor. Yapım şirketi proje için geniş bir cast çalışmasına başlarken, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi usta sanatçıları da yeni nesil oyuncuların canlandıracağı öğrenildi.