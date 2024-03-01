İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu

VİDEOLARINI İZLEYEREK HAZIRLANIYOR

Burak Deniz, biyografi filmi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Oyuncu, rolüne Ferdi Özbeğen’le ilgili tüm dokümanları okuyarak ve sanatçının videolarını izleyerek hazırlanıyor.