İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu

Taverna müziğin efsane ismi Ferdi Özbeğen'in hayatını konu alacak filmin başrol oyuncusu belli oldu. Özbeğen'i Burak Deniz canlandıracak.

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İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu - Resim : 1

Gündüzüm Seninle, Büklüm Büklüm, Dilek Taşı, Satmışım anasını gibi sayısız şarkının mimarı olan Ferdi Özbeğen’in hayatını konu alacak filmde ayrıntılar netleşiyor.

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İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu - Resim : 2

Çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanan biyografi filminin başrolü için ünlü oyuncu Burak Deniz’le anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

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İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu - Resim : 3

VİDEOLARINI İZLEYEREK HAZIRLANIYOR

Burak Deniz, biyografi filmi için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Oyuncu, rolüne Ferdi Özbeğen’le ilgili tüm dokümanları okuyarak ve sanatçının videolarını izleyerek hazırlanıyor.

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İşte Ferdi Özbeğen'i canlandıracak isim! Rol Burak Deniz'in oldu - Resim : 4

Filmin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor. Yapım şirketi proje için geniş bir cast çalışmasına başlarken, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi usta sanatçıları da yeni nesil oyuncuların canlandıracağı öğrenildi.