İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin tatil pozu!

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Serenay Sarıkaya ile başrolünü oynadığı 'Aile' dizisi sezon finali yapınca ünlü çift tatil için İspanya'ya gitmeyi tercih etti.

YÜZÜNÜ SIR GİBİ SAKLIYORLAR

Ünlü modacı ve stil danışmanı Başak Dizer, yüzünü sır gibi sakladıkları oğulları Kurt Efe'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Başak Dizer, yine yüzünü göstermediği Kurt Efe'nin, saçlarıyla 'aynı babası' dedirten bir kare yayınladı.