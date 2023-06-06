İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin tatil pozu!
Show TV ekranlarında yayınlanan 'Aile' dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde alan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, oğlu Kurt Efe'nin kumsalda fotoğrafını paylaştı.
2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Serenay Sarıkaya ile başrolünü oynadığı 'Aile' dizisi sezon finali yapınca ünlü çift tatil için İspanya'ya gitmeyi tercih etti.
YÜZÜNÜ SIR GİBİ SAKLIYORLAR
Ünlü modacı ve stil danışmanı Başak Dizer, yüzünü sır gibi sakladıkları oğulları Kurt Efe'nin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Başak Dizer, yine yüzünü göstermediği Kurt Efe'nin, saçlarıyla 'aynı babası' dedirten bir kare yayınladı.