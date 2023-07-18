İşte Kylie Jenner'ın oğlunun son hali!

Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen Aire 17 aylık oldu. Oğlunun son halinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Kylie Jenner, ''Benim kocaman oğlum" notunu yazdı.

OĞLUNUN ADINI 1 AY SONRA DEĞİŞTİRDİ

2022 yılında oğlunu kucağına alan Kylie Jenner, bebeğinin adını Wolf Jacques koymuşt. Ancak 1 ay sonra oğlunun ismini değiştirdiğini açıklayan Jenner hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla isim değişikliğini duyurmuştu.



Scott ile Jenner'ın 5 yaşında Stormi adında bir de kızı var.