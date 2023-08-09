İşte Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu!

2 Temmuz'da evinde ölü bulunan Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni, New York Adli Tıbbı'na göre "kazayla" gerçekleşti.

BİR GRUP İLACI AŞIRI DOZDA KULLANMAKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Ölümünden bir ay sonra duyurulan otopsi raporuna göre Rodriguez, yanlışlıkla içinde en güçlü ağrı kesicilerden bir tür de dahil olmak üzere bir grup ilacı aşırı dozda kullanmaktan hayatını kaybetti.

6 FARKLI İLACIN TOKSİK ETKİSİ NEDEN OLMUŞ

Otopsi raporunda 19 yaşındaki gencin, aralarında panik atak ve anksiyete karşıtı olmak üzere altı farklı ilacın "toksik etkisi"nden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.