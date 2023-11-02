İşte Şenay Gürler'in bir senaryoyu kabul etme şartları!

Nişantaşı'nda kendisini sete götürecek aracı beklediği sırada ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Şenay Gürler, bir projeyi kabul ederken olmazsa olmazlarını açıkladı.

ŞENAY GÜRLER'İN SENARYO İÇİN 'OLMAZSA OLMAZI'

Şenay Gürler, "Olmazsa olmazım senaryonun bana hitap eden yanlarının olması, karakteri ve senaryoyu sevmem gerekiyor. Daha sonra tabii ki yapım şirketi ve oyuncu arkadaşlarınıza bakıyorsunuz ama öncelikle olan senaryodur." dedi.

"BENDEN BEKLENMEYENİ DE OYNARIM"

Farklı karakterleri oynamayı sevdiğini ve kendisini mutlu etmeyen hiçbir rolü oynamayacağını belirten ünlü isim, “Bambaşka bir şey de oynayabilirim, benden beklenmeyecek şeyi de oynarım. Ancak beni senaryo olarak mutlu etmeyen hiçbir şeyi oynamam. ‘Ay şunu oynamam, bunu oynamam’ durumu yok” şeklinde konuştu.