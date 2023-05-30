İşte ünlü yazar Stephen King'in favori dizisi

Kitapları toplam 350 milyon kopyadan fazla satan Amerikalı usta yazar Stephen King, sosyal medya hesabından en beğendiği diziyi açıkladı. 75 yaşındaki ünlü yazar favorisi dizisi hakkında, "THE WIRE, dostum. Daha iyisi yok" dedi. Dizi 5 sezon ekranda kalmış ve 60. bölümüyle 2008 yılında final yapmıştır.

THE WIRE DİZİSİ KONUSU NEYDİ?

Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi; her sezon başka bir sorunu odağına alarak, birebir yaşanan olaylardan esinlenerek suçluların dünyasına farklı bir yerden bakıyor.

Wire'ın yapım ve yazarlığını eski bir polis muhabiri olan David Simon'ın yapması ise dizinin zaman zaman belgesel tadında olmasını sağlıyor.

Dizinin kadrosunda, Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.