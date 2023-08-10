İtalya'da tatil yapan Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan aşk dolu pozlar

En son Yüz Yıllık Mucize dizisinde rol alan oyuncu Birkan Sokullu, dört yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Tatil rotasını Bodrum'un ardından İtalya'ya çeviren çiftten romantik dolu pozlar geldi.

İTALYA'DA AŞK

Sevgililer, son olarak rotalarını İtalya'nın Capri adasına çevirdi. Tatillerinden romantik anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlü çift, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Gürkaynak (@edagurkaynak)'in paylaştığı bir gönderi

"POZİTİF BİR ENERJİMİZ VAR"

Birkan Sokullu, dört yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile ilişkisi hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz."