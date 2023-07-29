İtalya'ya konsere giden Demet Özdemir konserden pozlarını paylaştı

Oyuncu Demet Özdemir, son olarak geçtiğimiz gün İtalya'daki Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen The Weeknd konserine gitti. Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesi olan Özdemir'e İtalya'da sevenleri ilgi gösterdi.

Konserden pozlar

İddialı tarzıyla dikkat çeken Özdemir, 16.1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından İtalya'da çekilen pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Özdemir (@demetozdemir)'in paylaştığı bir gönderi

31 yaşındaki Demet Özdemir'in çok konuşulan stilinin bedeli de ortaya çıktı.

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasına göre; Özdemir'in elbisesi 17 bin 519 TL, yeleği 15 bin 850 TL, sandaletleri ise 20 bin TL değerinde.