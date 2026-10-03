Itır Esen'den Eyfel'de aile pozu

Geçtiğimiz günlerde menajeri Engin Aykanat ile evlenen oyuncu Itır Esen, bu mutlu gününden yeni fotoğraflar paylaştı.

Itır Esen'den Eyfel'de aile pozu
Elele Online

Elele Online

2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te dünyaevine girdi.

18 Eylül'de hayatlarını birleştiren çiftten Aykanat'ın nikah şahidi Çağatay Ulusoy oldu.Itır Esen'den Eyfel'de aile pozu - Resim : 1

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE POZ

Itır Esen, bu mutlu gününden yeni fotoğraflar paylaştı. Oyuncu, Eyfel Kulesi önünde çekilen aile pozunu da sayfasına taşıdı.Itır Esen'den Eyfel'de aile pozu - Resim : 2
Esen, aynı zamanda aynı adı taşıdığı Yeşilçam oyuncusu olan Itır Esen'in yeğeni.

 
 
 
 
 
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Itır Esen Aykanat (@itiresenn)'in paylaştığı bir gönderi

Itır Esen kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim?PlusItır Esen kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim?

 

 