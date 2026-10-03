Itır Esen'den Eyfel'de aile pozu

2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te dünyaevine girdi.

18 Eylül'de hayatlarını birleştiren çiftten Aykanat'ın nikah şahidi Çağatay Ulusoy oldu.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE POZ

Itır Esen, bu mutlu gününden yeni fotoğraflar paylaştı. Oyuncu, Eyfel Kulesi önünde çekilen aile pozunu da sayfasına taşıdı.

Esen, aynı zamanda aynı adı taşıdığı Yeşilçam oyuncusu olan Itır Esen'in yeğeni.