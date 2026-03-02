Ivana Sert Dubai'den seslendi: Ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu

Cumartesi sabahı ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıda bulunmuştu. İki ülke, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.

İVANA SERT DUBAİ'DEN PAYLAŞTI

Oğlu Ateş Sert ile Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"ANORMAL GÜNLER YAŞIYORUZ"

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.