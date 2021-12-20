Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi: Nikah için iki farklı gelinlik tercih etti

Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen Ivana Sert çeşitli moda yarışmalarında jürilik yaptı. Ünlü modacı yıllardır birlikte olduğu Sezer Dermenci ile hayatlarını birleştirdi.

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYİNDİ

Maldivler'de kumsal üzerinde gerçekleşen nikah töreninde Ivana Sert iki farklı gelinlik tercih etti. Ünlü modacının gelinliklerini de Hakan Akkaya ve İlker Bilgi tasarladı. Çifti bu mutlu günlerinde sevdikleri yalnız bırakmadı.

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Ivana Sert romantik ve sofistike tarzda bir gelinlik tercih etti. İlk gelinliği İlker Bilgi tarafından tasarlandı.

İkinci gelinliği ise derin yırtmaçlı uzun kollu transparan bir gelinlik oldu. Gelinliğini Hakan Akkaya tasarladı.

İşte Maldivler'de gerçekleşen nikahtan fotoğraflar...