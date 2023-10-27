Ivana Sert sonsuza kadar aşk diledi!

44. yaşını kutlamak için eşi Sezer Değirmenci ile birlikte Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Ivana Sert, pastasını üflerken sonsuza kadar aşk diledi.

'VE BİR DİLEK TUTTUM'

Sosyal medya hesabından pastasını üflerken çekilen fotoğrafını paylaşan Ivana Sert, 'Ve bir dilek tuttum' mesajını paylaştı.

'SEN DOĞDUN HAYATIMIN EN GÜZEL PARÇASI OLDUN'

Eşi Sezer Dermenci duygularını “Sen doğdun ve hayatımın en güzel parçası oldun” diyerek dile getirdi.