Ivana Sert, Sri Lanka tatilindeki tecrübelerini anlattı: Timsah ve kanguru eti bile yedim

Eşi ve ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka tatilinden dönen ünlü isim, "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.