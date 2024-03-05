Ivana Sert, Sri Lanka tatilindeki tecrübelerini anlattı: Timsah ve kanguru eti bile yedim
Sri Lanka tatilinde unutulmaz anlar yaşayan modacı İvana Sert, ada ülkesinin baharatlı mutfağının kendisine uymadığını söyledi. Sert, timsah ve kanguru eti bile denediğini anlattı.
Eşi ve ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka tatilinden dönen ünlü isim, "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
"TROPİKAL SEBZELER İLGİNÇTİ"
İvana Sert, Sri Lanka mutfağının baharatlı yapısının kendisine uymadığını belirterek, "Ege mutfağına alışkın olduğumuz için Sri Lanka yemekleri bizim için biraz ağır gelebilir. Ancak tropikal sebzeler ve meyvelerle tanışmak ilginçti" şeklinde konuştu.
"TÜMSAH VE KANGURU ETİ BİLE DENEDİM"
Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını dile getiren İvana Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" sözleriyle dikkat çekti.
FİL YIKAMA SERÜVENİ
Sert, tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Eşi ve oğluyla birlikte ülkenin doğal zenginliklerinden olan fillerle unutulmaz anlar yaşayan ünlü modacı, devasa filleri yıkamıştı. Yerel halkla iç içe geçen macera dolu tatilde fil safarisi yapan aile, otantik semt pazarlarını da keşfetmişti.