İzel'den 'selülit' paylaşımı

1991'de kurulan sadece bir yıl sonra dağılan İzel-Çelik-Ercan; grubunun üyeleri tek başına sahnede yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen üyeler 31 yıl sonra ilk kez sahneye çıkmıştı.

"SELÜLİTLER GERÇEKTİR"

Şimdilerde tatile çıkan İzel'den dikkat çeken paylaşım geldi. Photoshopsuz fotoğrafını paylaşan İzel, "Selülitler gerçektir" dedi.