İzmir'de eğlence mekanında Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı vuruldu
İzmir Alaçatı'da oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi olan mekanın işletmecisi Mustafa Aksakallı ile bir çalışanı ayağından vuruldu.
Ezgi Mola'nın ortağı olduğu, eski eşi Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Alaçatı'daki mekanda silahlı saldırı gerçekleşti.
MUSTAFA AKSAKALLI VURULDU
Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; Mustafa Aksakallı'nın kavgayı ayırmak isterken ayağından vurulduğu belirtildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırganlar gözaltına alındı.