Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama geldi: "İyileşme mevsimi"

Pazar günü gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat atması gündem olmuştu. Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith bunun üzerine hem Akademi'den hem de Chris Rock'tan özür dilemişti. Oscar tarhinin bu unutulmaz olayını şöyle hatırlayalım:

Jada Pinkett Smith en sonunda konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Jada Pinkett Smith, kocası Will Smith'in Pazar günü Akademi Ödülleri'nde sahnede Chris Rock'ı vurmasından iki gün sonra sosyal medya üzerinden bir fotoğrafla açıklama yaptı. Açıklamada, Rock'ın şakasından veya tokatlama olayından özel olarak bahsetmeden iyileşmesine yönelik bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, Instagram hesabından "Bu iyileşme mevsimi ve ben bunun için buradayım" yazan bir mesaj yayınladı.