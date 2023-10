Jada Pinkett Smith'ten Will Smith açıklaması: 7 yıldır ayrı yaşıyoruz

"The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinden tanışan Will Smith ile Jada Pinkett Smith, 1997'de hayatların birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl Oscar'da Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelen Will Smith'in oyuncu eşi Jada Pinkett Smith, NBC'ye konuştu. Daha önce açık ilişki yaşadıklarını söyleyen Pinkett Smith, 2016 yılından beri ayrı yaşadıklarını açıkladı.

"Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim"

Yedi yıldır tamamen ayrı hayatları olduğunu ancak şimdiye kadar bunu kamuoyuna açıklamaya hazır hissetmediklerini belirten 52 yaşındaki Jada Smith, evliliklerini yürütmeye çalışmaktan yorulduklarını söyledi. Ayrı olmalarına rağmen boşanmayı düşünmediklerini ifade eden oyuncu, "Sanırım ikimiz de hala diğer kişinin nasıl olması gerektiğine dair fantezilerimize takılıp kalmıştık" dedi.

Jada Pinkett Smith, sözlerine "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" diye devam etti.

"Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı"

Öte yandan Will Smith, geçtiğimiz yıllarda Jada Pinkett'le evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söylemişti:

"Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik."