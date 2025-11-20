Jamaikalı güzel Gabrielle Henry, Miss Universe podyumunda kaza geçirdi
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe’de podyumlar her zaman mükemmelliğin sergilendiği anlar olsa da, bazen beklenmedik aksilikler yaşanabiliyor. Jamaikalı güzel Gabrielle Henry sahnede yere kapaklandı.
Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe), güzellik kraliçelerinden birinin sahneden düşmesi, büyük korku yarattı. Tayland'da düzenlenen yarışmanın ön eleme gecesine, Jamaika Güzeli'nin sahneden düşmesi damga vurdu.
PODYUM KENARINDAN YERE KAPAKLANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Jamaika Güzeli Gabrielle Henry, Bangkok'taki yarışma sahnesinde turuncu elbisesiyle yürürken, aniden karanlık podyumun kenarından yere kapaklandı.
SEDYEYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Seyircilerin korkuyla yerlerinden fırladığı kaza sonrası, güzellik kraliçesi, sedyeyle hastaneye götürüldü. Miss Universe Organizasyonu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada, Henry'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jamaika Güzeli'nin sert düşüşüne rağmen vücudunda herhangi bir kırık meydana gelmediği de aktarıldı.
"HAYATİ TEHLİKE ARZ EDEN DURUM YOK"
Organizasyon yetkililerinin açıklamasında; "Sağlık uzmanları, Gabrielle Henry'nin bakımıyla ilgileniyor. Hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanması olmadığını bildirdiler. Ancak tamamen iyileştiğinden emin olmak için testler yapmaya devam ediyorlar" denildi. Açıklamada ayrıca; "Herkesten iyimser olmasını, dua etmesini ve gerekli tıbbi bakımı alırken ona olumlu düşünceler göndermesini rica ediyoruz" ifadesine yer verildi.