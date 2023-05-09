Jamil, seks sahneleri yüzünden You'da rol almak istememiş

Sevilen dizi The Good Place'in yıldızlarından Jameela Jamil, neredeyse popüler Netflix dizisi You'nun 4. sezon bölümlerinde rol alacaktı. Penn Badgley'nin Podcrushed adlı podcast programında açıklamalarda bulunan oyuncu, yardımcı bir rol için seçmelere katılmasının planlandığını söyledi.

"Karakterimin epey seksi olması gerekiyordu"

Independent'in haberine göre Jamil, Badgley'ye karakterinin "seksi" olarak tanımlanması ve kamera önünde seks sahnelerinde rol almaktan çekinmesi nedeniyle son anda seçmeleri iptal etme kararı aldığını itiraf etti.

"Ben seks sahnelerinde oynamam. Aslında dizinizin en son sezonu için seçmelere katılmam gerekiyordu. Karakterimin epey seksi olması gerekiyordu ve seçmelerden çekildim çünkü seksi olan her şey konusunda o kadar utangacım ki yapamam."

Jamil hangi karakteri oynamak için seçmelere katılacağını açıklamadı.

Dizide saplantılı takipçi ve katil Joe'yu canlandıran Badgley de, 4. sezonun şubatta Netflix'te yayınlanmasından kısa bir süre sonra, şarkıcı Domino Kirke'le olan evliliğinin "sadakatine" saygı duyma arzusu nedeniyle sezonda seks sahneleri çekmemeyi talep ettiğini açıklamıştı.

Çocuklukta cinsel travma yaşadığını anlattı

Seks sahneleri çekmeme kararının ardındaki gerekçeden bahseden Jamil, bunun çocuklukta yaşadığı cinsel travmadan ve genel olarak kendini koruma ve nesneleştirilmekten kaçınma arzusundan kaynaklandığını söyledi.

"Kişisel olarak kendimi nesneleştirmekten hoşlanacak biri olduğumu hiç sanmıyorum. Ama bunun bir nedeni de çocuklukta yaşadığım çok derin cinsel travmalar. Sanırım bu benim için hiçbir zaman söz konusu olmadı. Mini etek ya da dekolteli bluz giyiyorum ama ara sıra. Bu şekilde kendime karşı hayli koruyucu hissediyorum."

You'da daha önce John Stamos, Oscar adayı Greg Kinnear ve Umutsuz Ev Kadınları'nın yıldızı (Desperate Housewives) Marcia Cross gibi isimler yardımcı rollerde yer almıştı.

You'nun 5. ve son sezonu, yine Netflix'te yayımlanacak.