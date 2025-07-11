Jane Birkin'in Hermès çantası 10 milyon dolara alıcı buldu! O artık dünyanın en pahalı çantası

Jane Birkin’in efsanevi Hermès çantası, 10 Temmuz’da Paris Couture Haftası’nda gerçekleşen Sotheby’s Fashion Icons müzayedesinde akıl almaz bir fiyata, tam 10 milyon dolara satıldı!

EN PAHALI ÇANTA UNVANINI ALDI

Kimliği açıklanmayan bir koleksiyonerin yeni sahibi olduğu bu ikonik parça, basit bir moda aksesuarı olmanın ötesinde, moda tarihinde gerçek bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu sansasyonel satış, önceki rekoru neredeyse 20'ye katlayarak tarihe geçti. Zira 2021’de 513 bin dolara alıcı bulan Hermès Himalaya Kelly Bag, bugüne kadarki en pahalı çanta unvanını bu çarpıcı satışla devretmiş oldu.

Orijinal Birkin, kesin bir yeni rekor kırarak daha gösterişli versiyonlarını geride bıraktı. 2022'de Sotheby's, beyaz elmaslarla süslü "Diamond Himalaya Birkin" modelini 450.000 doların üzerinde bir fiyata satarken, Christie's 2021'de timsah derisi versiyonunu yaklaşık 390.000 dolara sattı. En pahalı çanta rekoru, elmas ve timsah derisi Kelly çanta tarafından 513.040 dolara kırılmıştı.

TESADÜFEN UÇAKTA YANINA OTURDU

1984 yılında, eski Hermès başkanı Jean-Louis Dumas, Paris'ten Londra'ya giden bir uçakta tesadüfen Birkin'in yanında oturuyordu. Üç çocuk annesi olan Birkin, ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş bir çanta bulamadığını ve büyük bir hasır sepet taşımaya başladığını söyledi. Sotheby's'e göre, bu sepet uçuş sırasında Dumas'ın üzerine düştü.

"İSTEDİĞİM ÇANTAYI KUSMUK TORBALARINDAN BİRİNE ÇİZDİM"

Birkin, 2020'de Amanpour'a verdiği röportajda "valizinin yarısı büyüklüğünde" bir çanta istediğini söylemişti. "Bana 'Bana çiz' dedi, ben de uçaktaki kusmuk torbalarından birine çizdim" dedi Birkin. Hermès, çantayı 1985'te ona teslim etti ve hayatı boyunca dört tane daha hediye etti. İsimden telif hakkı alıyordu, ancak bildirildiğine göre her yıl bunları hayır kurumlarına bağışlıyordu .

"İNSANLAR ÖLDÜĞÜMDE ÇANTADAN BAHSEDECEKLER"

Birkin, 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetti ve CNN'den Christiane Amanpour'a yaptığı esprili bir röportajda, insanların onu en çok, günümüzde en çok tanınan ve pahalı aksesuarlardan biri haline gelen, arzu edilen, geniş stiliyle hatırlayacağını söyledi: