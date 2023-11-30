Jane Fonda: Sevgilim 20 yaşında olmak zorunda

Komedyen Heather McMahan'ın “Absolutely Not” adlı podcast yayınına katılan Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, ilişki yaşarken olması gereken yaş kriterini açıklayarak herkesi şaşırttı.

'SÖYLEMEKTEN UTANIYORUM AMA BU KİŞİ 20 YAŞINDA OLMALI'

85 yaşındaki Amerikalı oyuncu, eğer yeni bir aşk yaşarsa bu kişinin kesinlikle alkol yaş sınırının altında olması gerektiğini söyleyerek, "Bunu söylemekten utanıyorum ama bir aşk yaşarsam, bu kişi 20 yaşında olmak zorunda" ifadesini kullandı.

'ÇÜNKÜ YAŞLI CİLT SEVMİYORUM'

20 yaşında bir sevgiliyle çıplak ayakla parkta gezmek istediğini söyleyen Fonda, "Çünkü yaşlı cilt sevmiyorum" dedi. Fonda'nın bu sözleri üzerine sunucu Heather McMahan kahkahalara boğuldu. McMahan," Ben burada seninleyim... Seni tazelemek için her şeyi yapıyorum" ifadesini kullandı.