Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, aile davasında 190 bin dolar istedi

Page Six, Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez'in 28 Temmuz'da Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde 182.374 dolarlık avukatlık ücreti ve 8.182 dolarlık yasal masrafları ödemesini talep eden bir dilekçe sunduğunu öğrendi.

HUKUK MÜCADELESİNE GİRDİLER

Çift , Lauren'in avukatlarının "tamamen hak edilmemiş bir mali tazminat alabilme umuduyla yıllarca süren bir taciz kampanyası" olarak nitelendirdiği Lauren'in kardeşi Michael'a karşı bitmek bilmeyen bir hukuk mücadelesine girişti.

BEZOS LEHİNE KARAR VERİLDİ

Şubat 2020'de Michael, Bezos'a iftira davası açtı. Kasım 2020'de Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesi, Bezos lehine karar verdi; ancak hukuki çekişmede davalar devam etti. Bezos, 2021 yılında 218.385 dolarlık avukatlık ücreti aldı, ancak ayrıca hukuki tartışmalar da yaşandı.

50 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN!

Bu arada Bezos ve Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Usher, Sydney Sweeney ve Ivanka Trump'ın katıldığı üç günlük 50 milyon dolarlık bir düğünle evlendi .

Çift o günden bu yana Avrupa'nın dört bir yanında partilere gidiyor, son olarak Ibiza'daki bir gece kulübünde görüntülendiler .