Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor

1994'te izleyiciyle buluşan, Emmy ödüllü dizi 'Friends' adlı dizide canlandırdığı 'Rachel' karakteriyle ünlenen Jennifer Aniston, ilişkilere dair samimi açıklamalarda bulundu. 2000 - 2005 arasında Brad Pitt, 2015 - 2018 arasında ise Justin Theroux ile evlilik gerçekleştiren Jennifer Aniston, ebeveynlerinin boşanmasının ilişkileri üzerinde etkisi olduğunu itiraf etti.

"BİR İLİŞKİ İÇİNDE OLMAK BENİM İÇİN HER ZAMAN ZOR"

WSJ dergisine konuk olan 54 yaşındaki oyuncu "Romantik bir ilişkinin içinde olmak benim için her zaman çok zor. Sanıyorum çok yalnız hissediyordum" dedi.

"YALNIZ OLMAK HER ZAMAN ÇOK DAHA KOLAYDI"

Henüz 9 yaşındayken anne ve babası boşanan oyuncu "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.

Aniston, "Bir ilişkideyken olduğun kişiden veya ihtiyaçlarından taviz verme fikrini sevmiyordum bu nedenle ilişkileri nasıl yürüteceğimi bilmiyordum. Yalnız olmak her zaman çok daha kolaydı" dedi.

Oyuncuya kiminle uyuduğu sorulduğunda ise "Köpeğim. Uyuduğum tek kişi köpeğim" cevabını verdi.