Jennifer Aniston: Öldüğü günün sabahı mesajlaşmıştık

28 Ekim'de evindeki jakuzide hayatını kaybeden Friend dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümü herkesi yasa boğmuştu. Dizide yıllarca birlikte rol alan arkadaşları büyük şok yaşamıştı.

TOPLU ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc ortak açıklamalarında "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.

'MUTLUYDU, SAĞLIKLIYDI...'

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, yakın dostunun ölümü hakkında, "Mutluydu. Sağlıklıydı. Sigarayı bırakmıştı. Forma giriyordu. Mutluydu. Tek bildiğim bu. Öldüğü günün sabahı onunla mesajlaşmıştım. Acı çekmiyordu, bir sorunla mücadele etmiyordu" ifadelerini kullandı." dedi.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Aniston sözlerini "Herkesin onun gerçekten sağlıklı olduğunu ve sağlıklı kalmaya çalıştığını bilmelerini istiyorum. Çok sıkı çalıştı. Zor günler geçirdi. Onu çok özlüyorum. Hepimiz özlüyoruz. Bizi gerçekten çok güldürdü" diyerek tamamladı.