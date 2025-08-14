Jennifer Aniston ve Gwyneth Paltrow hâlâ Brad Pitt'i konuşuyor

Ünlü oyuncular; Jennifer Aniston ile Gwyneth Paltrow'un meslektaş olmalarının yanı sıra bir ortak yanları daha bulunuyor. O da Brad Pitt...

Jennifer Aniston; Brad Pitt ile 2000'de evlenip, 2005'te boşandı. Gwyneth Paltrow'un Brad Pitt ile 1994'te başladığı ilişkisi, 1996'da alınan evlilik kararından kısa bir süre sonra sona erdi.

SIKI ARKADAŞLAR!

Jennifer Aniston, verdiği bir röportajda, Gwyneth Paltrow ile sıkı arkadaş olduklarını, birbirlerine sürekli tavsiyede bulunduklarını dile getirdi. Aniston, eski eşi Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow'un nişan partisine gittiğini belirtirken; "Sürekli birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.

"NASIL KONUŞAYALIM Kİ?"

"F1" oyuncusuyla yaşadıkları aşk hakkında "hiç konuşup konuşmadıkları" sorulduğunda Aniston, "Elbette. Nasıl konuşmayalım ki? Biz kızız" diye yanıtladı.