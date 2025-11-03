Jennifer Aniston yeni aşkını ilan etti

Jennifer Aniston ile Jim Curtis'in ilişki yaşadığı söylentisi, temmuz ayında İspanya'nın Mallorca adlı adasında Emmy ödüllü oyuncu Jason Bateman ile birlikte görüntülendiklerinde başamıitı.

Aniston ile yaşam koçu Curtis, artık sevgili olduklarını sosyal medyadan resmen duyurdu. Aniston, sevgilisi Curtis'in doğum gününü kutladığı paylaşımında, artık ilişkisini gizlemeye gerek olmadığını ilan etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

56 yaşındaki Jennifer Aniston, 42 yaşındaki Jim Curtis'e sarıldığı fotoğrafını paylaşarak; "İyi ki doğdun aşkım" mesajını yazdı.