Jennifer Aniston yıllar sonra açıkladı: Brad Pitt ile neden ayrılmıştı?

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, Brad Pitt ile ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem ilişkileri bomba gibi düşen ikilinin ayrılıkları da olay olmuştu. Brad Pitt ile ayrılık sebebini açıklığa kavuşturan Jennifer Aniston, tüp bebek tedavisi gördüğü dönemden ve pişmanlıklarından bahsetti.

Hollywood’un gözde oyuncularından Jennifer Aniston, kapak yıldızı Allure dergisine özel hayatına dair gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. 2000-2005 yılları arasında evli kaldığı Brad Pitt ile ilgili konuşan yıldız “Brad hayatımın aşkı mıydı? Açıkçası bilmiyorum. ‘O benim hayatımın aşkı’ diyen kimseyle karşılaşmadım. Kesinlikle büyük bir aşktı. Tüm bu kaosun içinde çok özel bir şeye sahiptik” dedi.

"ÇOCUK VERMEDİM DİYE AYRILDIĞIMIZ SÖYLENDİ"

53 yaşındaki ünlü oyuncu “Yıllar boyunca birçok söylenti dolaştı. Brad Pitt'in beni terk etmesininin, ayrılmamızın ve evliliğimizi bitirmemizin sebebi, benim ona çocuk vermemem olarak gösterildi. Bunların hepsi koca bir yalan! Şu anda saklayacak hiçbir şeyim yok” dedi.

"KEŞKE BİRİSİ BANA YUMURTALARINI DONDUR DESEYDİ"

Çocuk yapmak için çok çabaladığını ve sonunda çocuğu olmasa bile çabasından hiç pişmanlık duymadığını söyleyen yıldız “Uzun yıllar boyunca IVF (Tüp bebek tedavisi) gördüğümü sakladım. Bu yalnızca kendime sakladığım özel bir süreçti” dedi. “30’lu yaşlarımında sonunda ve 40’lı yaşlarımda çok zor zamanlar yaşadım. Eğer o dönemi yaşamasaydım şu an olduğum kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Tüp bebek tedavisi görüyordum, Çin çayı içiyordum, kısacası her yolu deniyordum” dedi. Aniston “Keşke biri çıkıp bana ‘Yumurtalarını dondur ve kendine bir iyilik yap’ deseydi. Aklınıza gelmiyor. İşte şimdi buradayım. İş işten geçti” ifadelerini kullandı.

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